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США рассматривают возможность проведения саммита АТЭС в январе на своей территории

Малайзия высказалась против этого предложения, заявил глава МИД страны Сайфуддин Абдулла

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. США рассматривают возможность проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в январе на территории страны после отмены саммита в Чили. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил в четверг министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла по итогам разговора с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Госсекретарь Помпео позвонил мне, когда мы были в Бангкоке, спросил о позиции Малайзии, так как Чили не смогла принять саммит АТЭС в ноябре, и США думают организовать саммит АТЭС в январе на территории Соединенных Штатов", - заявил министр.

При этом он отметил, что Малайзия высказалась против американского предложения. "Я информировал американских чиновников, находившихся в Бангкоке, что мы не считаем это хорошей идеей", - указал он.

Следующий саммит АТЭС должен пройти в Малайзии в конце 2020 года. В 2019 году он должен был состояться в ноябре в Чили, однако президент страны Себастьян Пиньера отменил его из-за вспыхнувших протестов.

Теги
СШАМалайзияЧилиПомпео, Майкл (Майк)
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