Полиция открыла уголовное дело об угрозах юриста Портнова журналистам "Радио Свобода"

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Полиция Украины открыла уголовное дело по факту угроз в адрес журналистов "Радио Свобода" со стороны юриста Андрея Портнова. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Полиция начала уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам "Радио Свобода". Указанные сведения квалифицированы следователями Главного следственного управления (ГСУ) Нацполиции по двум статьям Уголовного кодекса Украины", - отметили в ведомстве.

В полиции уточнили, что расследование начато по факту высказываний юриста Андрея Портнова. Портнов в 2010-2011 годах занимал должность замглавы Администрации президента Виктора Януковича, в 2011 - 2014 годах был его советником.

Сведения об открытии дела внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и "Угроза или насилие в отношении журналиста" Уголовного кодекса Украины.

На прошлой неделе СМИ обнародовали информацию о конфликте Портнова с журналистами "Радио Свобода". Программа "Схемы" "Радио Свобода" занималась подготовкой материала о Портнове, в ходе которой, как пишут СМИ, осуществляла за ним слежку. В ответ Портнов опубликовал в своем Telegram-канале персональные данные сотрудника съемочной группы программы. Среди опубликованного, в частности, была защищенная законом информация, которая содержит полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номер автомобиля. В редакции назвали это давлением и заявили, что не откажутся от расследования. Портнов в ответ пригрозил и дальше продолжить публикацию персональных данных сотрудников СМИ.

Президент "Радио Свобода" Джейми Флай осудил давление со стороны Портнова и призвал правоохранительные органы отреагировать.

Портнов после "майдана" в 2014 году уехал с Украины, в мае этого года вернулся в страну. Является инициатором ряда расследований в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко и людей из его окружения.