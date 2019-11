Посольство Украины в США просит NYT исправить карту страны без Крыма

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Украинское посольство в США в очередной раз обратилось с просьбой к редакции газеты The New York Times не публиковать в качестве иллюстраций к своим статьям географические карты, на которых Крымский полуостров не включен в состав территории Украины.

"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в Facebook украинским посольством в США.

Карта, противоречащая официальной версии Киева о принадлежности Крыма, была опубликована в качестве иллюстрации к статье, посвященной планам украинского миллиардера Игоря Коломойского построить горнолыжный курорт в заповедном горном районе Свидовец в Закарпатье. На карте территория Украины обозначена более светлым тоном, чем территория Крыма, закрашенная темным тоном, которым обозначена территория России.

"Ошибка должна быть исправлена!" - призывают украинские дипломаты американских журналистов.

Это не первый подобный случай. В 2017 году The New York Times опубликовала карту, на которой Крым не отличался по цвету от остальной территорией РФ. Украинский МИД потребовал от американской газеты опубликовать карту, на которой Крым был бы обозначен как территория Украины. Пресс-служба The New York Times в ответ на запрос ТАСС пояснила тогда, что на опубликованной газетой карте Крым был изображен как "спорная территория", что соответствует редакционной политике издания.

Подобные карты появляются и в других иностранных изданиях. В октябре 2019 года американская газета USA Today опубликовала статью с серией географических карт, на которых территория Украины была изображена без Крыма. В августе британская газета The Guardian опубликовала статью с фотоиллюстрацией, в подписи к которой Крым был обозначен как принадлежащий России. После протеста украинской стороны подпись была изменена.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.