СМИ: Южная Корея депортировала двух граждан КНДР, признавшихся в убийстве 16 человек

ТАСС, 7 ноября. Южная Корея депортировала на родину двоих граждан КНДР, признавшихся в убийстве 16 человек на борту рыболовецкой шхуны, на которой они прибыли с Севера на Юг. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство объединения Республики Корея.

"Мы решили выслать их [двоих граждан Северной Кореи] после того, как было установлено, что принятие их в наше общество могло стать угрозой жизни и безопасности наших людей, и что такие преступники, согласно международному праву, не могут считаться беженцами", - приводит агентство слова представителя ведомства. В министерстве добавили, что лодку, на которой прибыли депортируемые, также планируют отправить обратно.

Преступники были пойманы 2 ноября недалеко от морской границы между двумя странами и в ходе следствия признались, что в конце октября они совместно с еще одним моряком убили капитана судна из-за того, что тот плохо с ними обращался, а затем и остальных членов экипажа, которые выразили протест случившемуся. По словам задержанных, тела жертв они сбрасывали за борт. После этого они попытались вернуться в КНДР, но в порту один из сообщников был задержан местной полицией, а двое других обратились в бегство.