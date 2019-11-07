Парламент Литвы принял поправки к УК для обмена осужденными за шпионаж с другими странами

ВИЛЬНЮС, 7 ноября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы утвердил на пленарном заседании в четверг поправки к Уголовному кодексу (УК), оговаривающие процедуру обмена с другими государствами осужденными лицами. Из 86 голосовавших поправки поддержали 76 депутатов, восемь воздержались, двое проголосовали против.

Поправки разрешают литовскому президенту для межгосударственного обмена лицами, осужденными с одной стороны в Литве, с другой - в зарубежных странах, объявлять для их освобождения из-под стражи помилование.

В документах Сейма нет слова "шпионаж", употребляется выражение "лица, действовавшие в интересах безопасности литовского государства".

В октябре литовские СМИ сообщили о том, что Вильнюс и Москва якобы пришли к договоренности и готовятся к обмену осужденными за разведывательную деятельность. Утверждалось, что Литва передаст РФ осужденного два года назад российского гражданина Николая Филипченко, Россия - литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году. В обмен также якобы включены осужденный в России гражданин Норвегии и еще один россиянин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал сообщения об обмене осужденными между РФ и Литвой спекуляциями, литовские официальные лица эту информацию не прокомментировали.