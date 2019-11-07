В Киеве сообщили, что Красный Крест направил в Донбасс гуманитарную помощь

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) отправил на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса продуктовые наборы и мебель. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через контрольно-пропускной пункт "Новотроицкое" на неподконтрольную территорию проследовали два грузовика с гуманитарным грузом (продуктовые наборы, мебель) от МККК общим весом 16,48 тонны", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сегодня утром в Донецк и Луганск прибыли конвои с грузом гуманитарной помощи МЧС России. Жителям республик Донбасса доставлены товары, среди которых продуктовые наборы для детей в возрасте до трех лет.

Первый гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донбасс в конце августа 2014 года. На сегодняшний день Россия сформировала и направила 90 конвоев, которые доставили в регион более 81 тыс. тонн гуманитарной помощи.