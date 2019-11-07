СМИ: следственные органы Украины провели обыск у владельца телеканала "Прямой"

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины провело обыски у владельца телеканала "Прямой", бывшего депутата парламента Владимира Макеенко в связи с расследованием дела о возможной неуплате налогов, в котором фигурирует бывший украинский президент Петр Порошенко. Об этом сообщило в четверг агентство Укринформ со ссылкой на заявление следственного органа.

"ГБР проводит следственные действия у Владимира Макеенко в рамках расследования по купле-продаже телеканала "Прямой", - приводит агентство слова официального представителя ГБР Анжелики Ивановой.

По данным украинского телеканала "Новости-24", обыск проводился в квартире Макеенко.

Представители телеканала "Прямой" заявили, что расценивают обыск у Макеенко как давление и наступление на свободу слова. В свою очередь партия "Европейская солидарность", лидером которой является Порошенко, заявила, что обыск у владельца "Прямого" Макеенко якобы связан с тем, что этот телеканал критикует политику нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, передает украинская служба "Радио Свобода". В июне стало известно, что Порошенко намерен купить телеканал "Прямой" в случае, если у его нынешнего владельца Макеенко возникнут проблемы, напоминает "Радио Свобода".

Ранее, 12 августа, в ГБР состоялся допрос Порошенко по делу о возможном уклонении от налогов при купле-продаже телеканала "Прямой". Дело было возбуждено после того, как 27 мая в ГБР поступило заявление юриста Андрея Портнова, занимавшего при президенте Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации, с обвинениями в адрес экс-президента Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении телеканалом. Портнов утверждает, что Порошенко в составе организованной преступной группы завладел каналом, оформив его на офшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии регионов Макеенко. В тот же день в ГБР сообщили, что следующий допрос Порошенко может быть проведен с применением полиграфа.

Порошенко проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам на Украине. Его подозревают в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуют дело о незаконном назначении кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде.