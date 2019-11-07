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Соцпартия Молдавии готовится вынести вотум недоверия правительству Санду

Президент республики Игорь Додон сообщил, что решение примут 8 ноября к 15:00

КИШИНЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Соцпартия Молдавии готовится вынести вотум недоверия правительству Майи Санду в связи с конфликтом в правящей коалиции. Об этом президент республики Игорь Додон сообщил журналистам после встречи с руководством Партии социалистов Республики Молдова в четверг.

"Вотум недоверия [правительству] уже готовится [социалистами]. Завтра к 15:00 будет принято решение", - сказал Додон журналистам. Он проинформировал, что на это время председатель парламента Зинаида Гречаный собирает заседание парламента. С утра президент проведет переговоры со всеми фракциями, чтобы попытаться сохранить коалицию. Он заявил, что социалисты категорически против инициатив, которые противоречат конституции, а также коалиционному соглашению, которое было подписано ими с Партией действия и солидарности Санду и "Платформой "Достоинство и правда".

Конфликт возник вокруг выборов нового генерального прокурора, которому, как говорят новые власти страны, предстоит одна из ключевых ролей в демонтаже системы, выстроенной олигархом Владимиром Плахотнюком. Согласно конституции, генпрокурор назначается президентом страны по представлению Высшего совета прокуроров.

В среду Санду заявила, что сама предложит Высшему совету прокуроров на выбор двух кандидатов. Перед этим правительство под свою ответственность внесло поплавки в закон о прокуратуре.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьСанду, Майя
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