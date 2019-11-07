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Саудовский король встретился с директором ЦРУ в Эр-Рияде

Саудовское агентство печати не уточняет, какие именно вопросы обсуждали стороны

ТАСС, 7 ноября. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провел в четверг в Эр-Рияде встречу с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джиной Хэспел. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

По его сведениям, стороны обсудили "ряд тем, представляющих взаимный интерес". При этом агентство не уточняет, о каких именно вопросах шла речь. Отмечается, что на встрече, среди прочих, присутствовали министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд и посол США в Саудовской Аравии Джон Абизаид.

Теги
Саудовская АравияХэспел, ДжинаСауд, Абдель Азиз бен Сальман, Аль
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