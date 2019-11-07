Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Ираке задержали двух главарей ИГ

По данным телеканала Al Sumaria, террористов задержали в районе города Туз-Хурмату, расположенного в 170 км от Багдада

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Двое главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) пойманы иракскими силовыми структурами к северу от Багдада. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление главы пресс-службы Управления военной разведки страны майора Фираса аз-Зубейди.

По его данным, террористы были задержаны в районе города Туз-Хурмату, расположенного в 170 км от Багдада на востоке провинции Салах-эд-Дин. В операции по поимке радикалов, которые имели при себе оружие и боеприпасы, были задействованы силы быстрого реагирования.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. Тогда в июне они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных уголках страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют вылазки против сотрудников правопорядка, армии и мирных граждан.

Теги
Ирак
Реклама на ТАСС
В МВФ ничего неизвестно о переговорах Георгиевой и Трампа по Аргентине
Ранее пресс-служба избранного президента Аргентины Альберто Фернандеса сообщила, что Трамп "дал указания МВФ работать" с Буэнос-Айресом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС