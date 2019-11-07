СМИ: в Ираке задержали двух главарей ИГ

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Двое главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) пойманы иракскими силовыми структурами к северу от Багдада. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление главы пресс-службы Управления военной разведки страны майора Фираса аз-Зубейди.

По его данным, террористы были задержаны в районе города Туз-Хурмату, расположенного в 170 км от Багдада на востоке провинции Салах-эд-Дин. В операции по поимке радикалов, которые имели при себе оружие и боеприпасы, были задействованы силы быстрого реагирования.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. Тогда в июне они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных уголках страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют вылазки против сотрудников правопорядка, армии и мирных граждан.