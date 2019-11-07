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Мэр Харькова раскритиковал нового главу региона и посоветовал ему "снять с головы корону"

При этом Геннадий Кернес также выразил недовольство тем, что президент Украины Владимир Зеленский не пригласил его и глав районных администраций на представление нового губернатора Алексея Кучера

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Мэр Харькова Геннадий Кернес посоветовал новому губернатору области Алексею Кучеру, которого в среду назначил на эту должность президент Украины Владимир Зеленский, "снять с головы корону" и работать на благо жителей региона.

"Относительно нового губернатора. Мне было удивительно слышать его слова, что "Харьков - это отдельное государство". Хочу напомнить новопредставленному главе области, что Харьков является неотъемлемой частью Украины. С учетом этого предлагаю новоиспеченному губернатору встать перед зеркалом, снять с головы корону властителя несостоявшегося "отдельного государства" и подумать о том, что полезного он может сделать на посту главы облгосадминистрации для региона", - написал Кернес в четверг на своей странице в Facebook.

Мэр Харькова пожелал губернатору "для начала разобраться в том, что же на самом деле происходит в регионе, и только потом делать выводы и расставлять акценты". При этом Кернес также выразил недовольство тем, что президент Владимир Зеленский не пригласил его и глав районных администраций на представление нового губернатора. По его словам, такое решение "противоречит политике децентрализации, которую проповедует президент".

6 ноября Зеленский в ходе рабочей поездки в Харьков представил в качестве нового главы области депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера. Ряд украинских экспертов предположили, что данная кандидатура была выбрана властью с целью ослабления позиций мэра Харькова в регионе в преддверии местных выборов.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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