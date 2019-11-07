МИД КНР раскритиковал доклад о китайском вмешательстве в деятельность вузов Великобритании

ТАСС, 7 ноября. /ТАСС/. МИД КНР раскритиковал доклад британского парламента о вмешательстве Китая в деятельность вузов Великобритании. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на представителя МИД КНР Гэн Шуана.

"Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других стран", - отметил дипломат. "Вместо того, чтобы выступать с надуманными измышлениями и сеять смуту, британским законодателям следует больше работать над улучшением отношений между нашими странами", - добавил Гэн Шуан.

В докладе парламентариев утверждается, что посольство КНР в Великобритании причастно к организационной деятельности, подавляющей академические свободы на территории британских университетов. Китайские преподаватели и студенческие союзы в координации с посольством следят за обучающимися за рубежом соотечественниками, выступающими с критикой властей КНР. Поводом для доклада стали участившиеся сообщения о конфликтах на территориях кампусов между студентами, поддерживающими протесты в Гонконге (Сянгане), и теми, кто выступает против них, сообщает газета.

1 ноября МИД КНР выразил протест в связи с докладом британского парламента о положении дел в Гонконге. Гэн Шуан призвал Великобританию прекратить публикацию докладов, связанных с протестами в Гонконге, и не вмешиваться во внутренние дела КНР.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на официальный отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать беспорядки.