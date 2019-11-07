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В Афинах рассказали о цели визита первого замглавы МИД Греции в Москву

В дипломатическом офисе Мильтиадиса Варвициотиса сообщили, что визит нацелен на привлечение российских инвестиций

АФИНЫ, 7 ноября. /ТАСС/. Визит в Москву первого заместителя министра иностранных дел Греции по европейским вопросам, сопредседателя смешанной Российско-Греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству Мильтиадиса Варвициотиса нацелен на стратегическое углубление двусторонних отношений и привлечение российских инвестиций в Грецию. Об этом российским журналистам сообщили в четверг в дипломатическом офисе Варвициотиса.

По словам чиновника МИД, "Варвициотис нанесет визит в Россию, продолжая политику открытия внешнему миру, проводимую МИД под его новым руководством".

"Через неделю после встречи [главы МИД Греции Никоса] Дендиаса и [министра иностранных дел России Сергея] Лаврова Варвициотис проведет серию контактов с представителями российского правительства, поставив в центр визита масштабы экономического сотрудничества, которое может быть развито между двумя странами после предшествовавшего периода ослабления связей, который имел место при [предыдущем греческом] правительстве [партии] СИРИЗА", - отметили в МИД.

"Особую роль в стратегическом углублении двусторонних отношений будет играть смешанная российско-греческая межправительственная комиссия, которая проведет новое заседание в начале следующего года", - отметили в офисе Варвициотиса, подчеркнув, что комиссия уже демонстрирует свою работу.

"Во время своего визита в Москву Варвициотис, как ожидается, сделает особый акцент на привлечении российских инвестиций в Грецию (в частности, в секторах инфраструктуры, транспорта и строительства), на укреплении торговли между двумя странами, а также на разработке конкретных проектов научно-технического сотрудничества. Туризм, сельскохозяйственная продукция и межрегиональное сотрудничество также занимают заметное место в повестке первого заместителя министра", - сообщили в МИД.

"Греция стремится к открытым и многоплановым отношениям с Россией, которые будут иметь ощутимые результаты и высокую добавленную стоимость для обеих стран. Мы считаем, что Греция может быть центральным и активным игроком в регионе, и это наш компас при проведении внешней политики", - процитировал чиновник слова Варвициотиса в связи с его предстоящим визитом в Москву.

Как ранее сообщил в четверг на брифинге официальный представитель МИД Греции Александрос Генниматас, Варвициотис совершит визит в Россию и встретится 11 ноября в Москве с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, который является сопредседателем смешанной межправкомиссии с российской стороны. Варвициотис также встретится в Москве со специальным представителем президента России по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым.

Теги
ГрецияРоссияБогданов, Михаил ЛеонидовичДитрих, Евгений Иванович
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