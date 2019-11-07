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Кризис на Украине

В ЛНР сообщили об обстреле киевскими силовиками поселка Калиново

Народная милиция республики призвала международных наблюдателей ОБСЕ "вмешаться в происходящее и оказать давление на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия"

ЛУГАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в четверг поселок городского типа Калиново на востоке Луганской народной республики (ЛНР), сообщила Народная милиция ЛНР.

С начала текущих суток украинские военные один раз обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия, заявила пресс-служба военного ведомства ЛНР. "В 13:15 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) вооруженные формирования 72-й бригады ВСУ из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета обстреляли район населенного пункта Калиново", - цитирует сообщение Луганскинформцентр.

Оборонное ведомство ЛНР призвало международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ "вмешаться в происходящее и оказать давление на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия".

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. Однако украинские военные нарушили перемирие менее чем через сутки, обстреляв город Первомайск.

Теги
УкраинаКризис на Украине
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