Меркель назвала "хорошей идеей" создание международной зоны безопасности в Сирии

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Предложение министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании международной зоны безопасности является хорошей идеей, но нужно учитывать реалии на месте. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине.

"Я считаю это хорошей идеей, но мы должны сейчас смотреть на реалии", - сказала она. Меркель подчеркнула, что этот вопрос важно обсуждать с Турцией и Россией. Канцлер напомнила, что решение по таким вопросам должен принимать Совет Безопасности ООН.

Ранее Крамп-Карренбауэр выступила с инициативой создать международную зону безопасности в Сирии и представила свое видение ситуации на встрече глав оборонных ведомств НАТО. В кабмине ФРГ, как и среди союзников по НАТО, единой позиции по этому вопросу нет. Мааса она поставила в известность о своей идее лишь по СМС.