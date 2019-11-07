Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США ввели санкции против трех представителей правительства Никарагуа

Санкции ввели из-за нарушений прав человека и коррупции

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты расширили санкционный список в отношении Никарагуа, включив в него трех представителей правительства этой страны. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства финансов США.

"Мы вводим санкции против представителей режима [президента Никарагуа Даниэля] Ортеги, которые были причастны к нарушениям прав человека и коррупции", - утверждается в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

Санкции были введены в отношении заместителя руководителя национальной полиции Никарагуа Рамона Авейана, главы избирательной комиссии страны Лумберто Кэмпбелла, а также главы Института социального страхования (государственная организация, отвечающая за выплаты пенсий и пособий населению страны) Роберто Лопеса.

В апреле Вашингтон ввел санкции в отношении главы никарагуанского агентства по привлечению инвестиций Лауреано Ортеги, сына президента страны Даниэля Ортеги, а также никарагуанского банка "Банкорп" (BanCorp, Banco Corporativo SA). В ноябре 2018 года Минфин США объявил о введении санкций против супруги главы государства Росарио Мурильо, которая занимает пост вице-президента республики, а также советника Ортеги по национальной безопасности Нестора Монкады Лау.

Теги
СШАНикарагуа
Реклама на ТАСС
Срок формирования правительства Южного Судана продлен на 100 дней
Компромисс достигнут в ходе личной встречи президента Салва Киира и лидера вооруженных повстанцев Риека Машара
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС