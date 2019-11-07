Срок формирования правительства Южного Судана продлен на 100 дней

ПРЕТОРИЯ, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Южного Судана Салва Киир и лидер вооруженных повстанцев Риек Машар договорились продлить срок формирования правительства национального единства на 100 дней после истечения 12 ноября предельной даты для данного шага. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя президента Уганды, который выступал посредником на переговорах.

Компромисс достигнут в ходе личной встречи Салва Киира и Риека Машара, которая состоялась в резиденции президента Уганды Йовери Кагута Мусевени в городе Энтеббе. На переговорах также присутствовал специальный представитель президента Кении Калонзио Мусека.

Как отметила южноафриканская телерадиокорпорация SABC, очередная и вторая по счету отсрочка формирования коалиционного правительства Южного Судана представляет собой серьезную неудачу международного сообщества, которое оказывало сильнейшее давление на стороны с целью выполнения взятых ими обязательств и создания нового правительства к 12 ноября.

Согласно поступающей информации, Кииру и Машару не удается договориться по ряду ключевых вопросов, включая интеграцию бывших повстанцев в правительственные вооруженные силы и новому административному делению Южного Судана. В этих условиях Машар предлагал отодвинуть на шесть месяцев предельный срок для формирования нового правительства страны.

В свою очередь Киир пригрозил, что сформирует правительство национального единства без Машара, если последний не пойдет на компромисс. В результате сейчас принято решение продлить еще на 100 дней переговоры, чтобы продолжить попытки преодолеть сохраняющиеся разногласия.

Мирное соглашение

В сентябре 2018 года президент Южного Судана Салва Киир и лидер вооруженных повстанцев Риек Машар подписали в Эфиопии мирное соглашение, согласно которому повстанцы прекращают огонь, а Машар восстанавливается в должности вице-президента страны. Одновременно должно быть сформировано новое правительство страны с участием представителей оппозиции, а часть бывших повстанцев интегрирована в правительственные вооруженные силы.

Однако почти сразу возникли трудности с реализацией соглашения. Так, первоначальный срок формирования нового правительства - 12 мая 2019 года - не был соблюден. Дополнительным соглашением была назначена новая дата - 12 ноября текущего года. Сейчас она отодвинута до второй половины февраля 2020 года.