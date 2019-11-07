Пентагон не может точно сказать, вывели ли курды всех своих бойцов с северо-востока Сирии

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не могут точно сказать, вывели ли курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС) всех своих бойцов с северо-востока страны. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Мы не присутствуем в зоне безопасности в том виде, в котором мы присутствовали ранее, так что у нас нет того же уровня осведомленности относительно того, где размещены все силы СДС. Мы не несем ответственность за выполнение соглашения о прекращении огня, которое было достигнуто в Сочи", - сказал он. "У нас нет полной картины по этому вопросу", - добавил Хоффман.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о том, что курдские формирования, которых Анкара считает террористической организацией, все еще не вывели своих бойцов с северо-востока Сирии.