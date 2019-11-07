Парламент Ирака обсудит требования протестующих на специальном заседании

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Совет представителей (парламент) Ирака намерен собраться в предстоящую субботу на заседание, чтобы обсудить требования участников не стихающих в стране уже более месяца акций протеста. Об этом сообщил в четверг новостной портал Mawazin news со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

Ровно неделю назад депутаты приняли решение отложить заседания до тех пор, пока премьер-министр Адель Абдель Махди не удовлетворит направленный ему запрос с требованием явиться и ответить на вопросы по складывающейся в стране ситуации. Как заявил тогда спикер Совета Мухаммед аль-Халбуси, если этого не произойдет, тогда парламентарии "приступят к проведению необходимых конституционных процедур", не уточнив, каких именно.

"Совет представителей проведет заседание в субботу, 9 ноября в 13:00", - отметили в пресс-службе, не указав, кроме даты созыва, какой будет повестка дня предстоящей встречи.

В Ираке с начала октября не прекращаются акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. С прошлой недели в столице и других городах страны продолжается бессрочная акция гражданского неповиновения - тысячи человек блокируют улицы и проспекты главного города страны, жгут покрышки, периодически вступая в стычки с силовиками. Протестующие требуют отставки правительства Абдель Махди и проведения досрочных выборов в парламент. По последним данным Высшей комиссии по правам человека, за это время их жертвами стали около 280 человек, число пострадавших превысило 12 тысяч. Только за последние 48 часов, как передает Mawazin news, погибли 11 иракцев.

На минувшей неделе президент Ирака Бархам Салех в обращении к нации заявил, что глава кабмина готов подать в отставку, но только при наличии альтернативной кандидатуры. Проведение досрочных выборов он обусловил первоочередным принятием нового избирательного законодательства. Между тем накануне Абдель Махди, выступая на заседания кабинета министров, указал, что его отставка или роспуск парламента приведут страну к полной стагнации и не будут способствовать реформам. Уже сегодня премьер вновь дал понять, что его правительство "продолжит работу, несмотря на последние события".