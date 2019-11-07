Прокурор Ливана допросил экс-премьера Фуада ас-Синьора по делу о растрате $11 млрд

БЕЙРУТ, 7 ноября. /ТАСС/. Прокурор Ливана по расследованию финансовых преступлений Али Ибрагим вызвал в четверг на допрос экс-премьера Фуада ас-Синьору, который подозревается в растрате крупных средств из государственных фондов. Об этом сообщил новостной портал Naharnet. По его информации, обвинения в адрес ас-Синьоры были выдвинуты еще в феврале. Депутат от шиитской партии "Хезболлах" Хасан Фадлалла заинтересовался исчезновением $11 млрд из госфондов в период между 2006 и 2008 годами, когда ас-Синьора находился у власти.

В среду экс-премьер заявил, что отказывается давать показания по поводу тех или иных решений своего кабинета, принятых более 10 лет тому назад. Однако в четверг он явился на допрос на фоне требований участников массовых протестов в Бейруте "предать суду всех бывших и нынешних чиновников, подозреваемых в коррупции".

"Я подчиняюсь закону и абсолютно уверен в том, что делал все на пользу Ливана и ливанцев в период своего премьерства", - подчеркнул 76-летний политик.

Ас-Синьора возглавил правительство Ливана после убийства в результате теракта в 2005 году экс-премьера Рафика Харири, сын которого Саад Харири ушел 29 октября в отставку с поста главы кабинета после 14 дней массовых волнений, охвативших страну.

Ас-Синьора считает фарсом начатое расследование. "Подлинными коррупционерами являются те, кто создают государство в государстве", - заявил он, указав на партию "Хезболлах", которая сохранила вооруженную милицию. По его словам, средства из правительственных фондов использовались "на повышение зарплат госслужащим, покрытие расходов на закупки оружия для вооруженных сил, казначейские кредиты и увеличение процентных ставок".

Между тем депутат Фадлалла безапелляционно заявил, что проведение расследования по представленным им в прокуратуру фактам нарушений закона приведет к тому, что "многие чиновники и экс-премьеры окажутся за решеткой".