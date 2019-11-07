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Военная операция Турции на севере Сирии

Власти США призвали РФ и Турцию не делать в Сирии шагов, обостряющих ситуацию в регионе

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон также намерен следить за тем, действительно ли турецкая военная операция "Источник мира" продолжает оставаться приостановленной

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают Россию и Турцию не делать в Сирии таких шагов, которые были бы чреваты дальнейшим обострением положения на Ближнем Востоке. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в четверг на совместной с главой МИД ФРГ Хайко Маасом пресс-конференции в Лейпциге.

Комментируя ситуацию на северо-востоке Сирии, Помпео предупредил Анкару, что Вашингтон намерен следить за тем, действительно ли турецкая военная операция "Источник мира" продолжает оставаться приостановленной. "США продолжат следить за прекращением огня и привлекать к ответственности виновных там в нарушении прав человека. Мы расследуем утверждения о военных преступлениях, и мы продолжим выполнять свою гуманитарную миссию там", - сказал Помпео.

"И мы продолжим призывать Россию и Турцию, а также режим [в Дамаске] и его союзников не делать шагов, способных привести к дальнейшей дестабилизации и без того сложного региона и подобных тем, что вызывали массовый отток беженцев", - отметил руководитель внешнеполитического ведомства США.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону к югу от турецкой границы. 1 ноября состоялось первое совместное патрулирование России и Турции у северной границы Сирии.

Теги
СШАСирияТурцияРоссияПомпео, Майкл (Майк)Военная операция Турции на севере Сирии
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