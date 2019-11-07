Зеленский сделает кадровые выводы по министрам и "Слугам народа" до конца года

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал до конца текущего года сделать кадровые выводы в отношении министров и депутатов Верховной рады от фракции "Слуга народа".

"Есть некоторые ошибки, некоторые моральные поступки. Некоторые депутаты не хотят голосовать за законы. Есть не только позорные смс, но и позорные слухи, есть минусы голосования того или иного депутата. Но мы за всем этим следим, и серьезные выводы будут сделаны до конца этого года. Каждый депутат должен понимать, что необходимо голосовать за нужные обществу законы, хоть и не все законопроекты популярны", - сказал Зеленский в видеоролике, опубликованном в четверг на его странице в Facebook.

Он добавил, что "пока что в парламенте у нас демократия, но это пока". Президент также отметил, что правительству тяжело, поскольку оно молодое, тем не менее, и здесь, по его словам, будут сделаны кадровые выводы до конца года. "Такого молодого правительства никогда не было. Если они не справятся, то тоже ждем до конца года. Кто не справится - с тем будем прощаться", - подчеркнул Зеленский.

29 августа, в первый день работы нового парламента, президент пригрозил Раде роспуском через год, если она не оправдает ожиданий.