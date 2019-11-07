В кабмине ФРГ разгорелся конфликт из-за планов минобороны повысить военные траты до 2% ВВП

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Министр финансов ФРГ Олаф Шольц вступил в конфликт с главой Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр по вопросу повышения расходов на оборону до 2% от национального ВВП. Об этом пишет в четверг издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Шольц настаивает на том, чтобы в документе, в котором будут подведены предварительные итоги работы "большой коалиции" ФРГ и намечены планы на ближайшие два года, однозначно не говорилось о приверженности Германии цели по достижению расходов на безопасность до 2% от ВВП, как того требует НАТО. Спор между министрами достиг такого накала, что пришлось вмешаться представителям Ведомства федерального канцлера, пишет Der Spiegel.

Крамп-Карренбауэр хотела добиться внесения в документ формулировки, которая бы закрепляла стремление Берлина повысить военные траты до 2% от ВВП в ближайшие годы. Однако Шольц не поддержал ее. В его ведомстве полагают, что повышение военного бюджета до 2% нереалистично, поскольку тогда властям ФРГ пришлось бы вместо почти €50 млрд на настоящий момент выделять более €65 млрд на эти нужды.

Министру финансов удалось добиться того, чтобы в итоговый документ было включено лишь предложение о намерении Берлина достигнуть - "в рамках бюджетных возможностей" - цели в 1,5% до 2024 года и "дальнейшем повышении" оборонного бюджета.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила о конкретных планах достигнуть цели увеличения Германией военных расходов до 2% от национального ВВП самое позднее к 2031 году.