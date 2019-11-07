Власти Чили намерены ужесточить наказания за беспорядки и мародерство

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство Чили направит в парламент несколько законопроектов, предусматривающих ужесточение наказаний за участие в беспорядках и мародерство. Об этом сообщил в четверг президент Чили Себастьян Пиньера.

"Сегодня я представляю пакет мер, чтобы укрепить общественный порядок и иметь возможность лучше обеспечивать безопасность. Во-первых, сегодня мы направим в парламент закон против мародерства, который предусматривает ужесточение наказания за грабеж во время происшествий", - сказал он в ходе обращения, которое транслировалось в Twitter.

По словам президента, правительство также подготовило законопроект, который предусматривает более жесткое наказание для участников беспорядков, скрывающих свое лицо маской, капюшоном, шарфом или другим предметом. Кроме того, правительство намерено модернизировать правоохранительные органы.

Вместе с тем Пиньера выразил "полную поддержку полиции со стороны правительства" государства.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. По официальным данным, погибли более 20 человек.

По данным Национального института прав человека республики, в ходе протестов и беспорядков с 17 октября пострадали более 1600 человек, задержаны свыше 4300. По 145 случаям правозащитники подали жалобы в связи с возможным превышением полномочий со стороны полиции и военных. Власти также проводят расследования обстоятельств гибели пяти человек в результате действий правоохранительных органов.