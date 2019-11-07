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Помпео считает НАТО ключевым альянсом и призывает его членов повышать расходы на оборону

Госсекретарь США подчеркнул, что нужно добиться того, чтобы все страны-члены "вносили надлежащий вклад" в финансирование деятельности альянса

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) является ключевым международным альянсом, однако его участникам следует увеличивать расходы на оборону. С такими утверждениями выступил в четверг на совместной с главой МИД ФРГ Хайко Маасом пресс-конференции в Лейпциге госсекретарь США Майкл Помпео.

Его попросили прокомментировать высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, который охарактеризовал состояние НАТО как "смерть мозга". Руководитель внешнеполитического ведомства США в ответ выразил несогласие с такой оценкой.

"Считаю, что НАТО по-прежнему важна, возможно, является одним из важнейших стратегических партнерств за всю историю. Откровенно говоря, поэтому президент [США Дональд] Трамп и говорит, что важно добиться того, чтобы все страны [блока] делили [финансовое] бремя, работали бок о бок. Поэтому я приветствую комментарии [министра обороны ФРГ] Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая заявила: мы готовы обеспечить это к 2031 году, выйти на выполнение обязательств саммита в Уэльсе к 2031 году. Я счастлив это слышать", - сказал Помпео.

С его точки зрения, нужно добиться того, чтобы все страны-члены "вносили надлежащий вклад" в финансирование деятельности НАТО.

На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году все европейские страны взяли на себя обязательство довести свои военные расходы до 2% ВВП в течение 10 лет. Между тем, согласно финансовой статистике, опубликованной в марте в последнем годовом отчете генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, к 2024 году ряд ведущих европейских государств альянса, в частности ФРГ, заветной цифры не достигнут. Германия заявляет о готовности поднять свои военные расходы к 2025 году максимум до 1,5% ВВП. Трамп резко критикует за это власти ФРГ.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила о намерении достигнуть цели повышения Германией расходов на оборону до 2% от ВВП самое позднее к 2031 году. Однако в правящей коалиции нет единства по этому вопросу. Минфин ФРГ, возглавляемый социал-демократами, не раз торпедировал планы Минобороны по форсированию увеличения военных трат.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)
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