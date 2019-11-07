Следующее заседание стран Группы Лимы состоится 8 ноября в Бразилии

ТАСС, 7 ноября. Очередное заседание стран, входящих в Группу Лимы, состоится в пятницу, 8 ноября, в Бразилии. Об этом в четверг сообщило агентство EFE.

Отмечается, что встреча пройдет в городе Бразилиа. Основной темой обсуждения станет политический кризис в Венесуэле. Представители оппозиции Боливарианской Республики также примут участие в заседании.

Группа Лимы была сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба и Никарагуа.