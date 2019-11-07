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В Финляндии отметили важность приверженности США европейской безопасности

Финский премьер-министр Антти Ринне отметил, что отношения Вашингтона и Хельсинки развиваются как никогда активно

ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноября. /ТАСС/. Финляндия считает важным для себя, чтобы США были привержены цели поддержания безопасности Европы. Об этом сообщил в четверг финский премьер-министр Антти Ринне, выступая на осеннем собрании Атлантического совета Финляндии.

"Приверженность США [поддержанию] безопасности Европы важна для Финляндии. Оборонное сотрудничество с США и другими нашими партнерами укрепляют нашу национальную безопасность", - подчеркнул он.

"Сильный и сплоченный Евросоюз соответствует нашим интересам, и, надеюсь, что США тоже видят в этом пользу для себя", - добавил премьер.

Он отметил, что финско-американские отношения сейчас развиваются как никогда активно. Вместе с тем, продолжил премьер, он не всегда разделяет те ценности, которые сейчас представляет американская сторона. Так, по его словам, жесткий социальный консерватизм становится заметным уже и во внешней политике США.

Ринне указал также, что хотел бы "полной приверженности США работе Арктического совета". При этом, добавил он, было бы хорошо каким-то образом обсудить и "вопросы жесткой [военной] безопасности, ведь это не входит в задачи Арктического совета". По мнению Ринне, подходящим решением было бы проведение Арктического саммита, организовать который Финляндия предлагала на протяжении своего председательства в совете в 2017-2019 годах.

Теги
СШАФинляндия
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