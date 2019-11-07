Суд в США предписал Трампу выплатить $2 млн благотворительным организациям

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Нью-Йорка предписал президенту США Дональду Трампу выплатить $2 млн ряду благотворительных организаций в рамках урегулирования исковой жалобы, поданной генеральной прокуратурой этого американского штата на его благотворительный фонд (Donald J. Trump Foundation). Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

В июне 2018 года генеральный прокурор Нью-Йорка объявила о решении подать иск в суд на фонд Трампа, обвинив его руководство в действиях в личных и деловых интересах нынешнего главы американской администрации в течение более чем 10 лет. Генпрокуратура требовала закрыть фонд и заставить его возместить убытки на сумму $2,8 млн.

В декабре того же года стало известно о том, что Donald J. Trump Foundation прекратит свое существование и передаст свои активы под контролем суда другим благотворительным организациям. Ранее руководство фонда охарактеризовало этот иск как политически мотивированный. Благотворительная организация Трампа несколько лет назад объявила о намерении прекратить свое существование. В пресс-службе Donald J. Trump Foundation сообщили, что за время существования фонда он направил на благотворительные цели более $19 млн, из которых более $8 млн пожертвовали лично Трамп и находившиеся под его контролем компании.