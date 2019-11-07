СМИ: в столкновениях с силами безопасности в Багдаде погибли шесть протестующих

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Шесть человек погибли, 38 пострадали в четверг в ходе беспорядков в Багдаде. Об этом сообщил информационный портал "Мавазин ньюс". По поступающей информации, полицейские открыли огонь по демонстрантам на улице Рашид, когда группа людей попыталась прорваться в расположенный там Центральный банк Ирака.

По последним данным Высшей комиссии по правам человека, с начала массовых протестов 1 октября в стране жертвами беспорядков и столкновений стали около 280 человек, число пострадавших превысило 12 тыс.

Несмотря на усилия властей восстановить порядок в стране и декларацию запуска требуемых народом реформ, иракцы не сворачивают протестное движение. Объявленная бессрочной акция гражданского неповиновения приводит к тому, что демонстранты периодически перекрывают мосты и важные магистрали Багдада, жгут покрышки. Офис премьер-министра Аделя Абдель Махди ранее распространил заявление с предупреждением о том, что под угрозой обрушения уже находится мост Аль-Джумхурия, ведущий в "зеленую зону" Багдада, где расположены иностранные посольства и государственные учреждения страны: горящей резиной были повреждены несущие конструкции опор моста.

Практически ежедневно силам гражданской обороны приходится тушить вспыхивающие пожары, силы безопасности разгоняют демонстрантов, оттесняя их от центральных площадей и транспортных развязок. В ход идут дубинки, слезоточивый газ и боевые патроны. В социальных сетях периодически размещают видеоролики с кадрами гибели людей. В самом центре иракской столицы на площади Тахрир уже несколько недель продолжают акцию тысячи человек, которые организовали там палаточный лагерь.

Тем временем, как заявил иракскому информационному агентству INA начальник Объединенного оперативного штаба армии генерал-лейтенант Кейс аль-Мухаммадави, в четверг в столице в обычном режиме возобновилось движение по ряду магистралей и транспортным узлам. Кроме того, по его словам, "предпринимаются усилия по очистке площади Тахрир и прилегающих к ней улиц от демонстрантов".

В Ираке с начала октября не прекращаются акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства Абдель Махди и проведения досрочных выборов в парламент. Однако глава правительства однозначно заявил, что его отставка или роспуск парламента приведут страну к полной стагнации и не будут способствовать реформам, дав тем самым понять, что кабмин продолжит работу, несмотря на последние события в стране.