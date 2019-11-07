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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

МАГАТЭ уведомило Совет управляющих о наблюдении за работами Ирана на объекте в Фордо

Ранее сообщалось, что республика начала закачивать газ в центрифуги на этом ядерном объекте, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки

ВЕНА, 7 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнел Феруцэ в четверг доложил Совету управляющих организации о реализации Ираном обязательств по ядерной сделке в связи с его деятельностью на объекте по обогащению урана в Фордо. Об этом сообщил официальный представитель МАГАТЭ.

Согласно его заявлению, 6 ноября инспекторы агентства проследили за доставкой контейнера фторида урана (UF6) из ядерного объекта в Натанзе на предприятие по обогащению топлива в Фордо. Доставленный материал был подключен к установке с целью подготовки подачи фторида урана к двум каскадам центрифуг IR-1 для пассивирования, которое является подготовительной мерой перед обогащением, указали в МАГАТЭ.

6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки. Согласно подписанному в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий, Иран должен модернизировать предприятие по производству стабильных изотопов в Фордо под контролем международных наблюдателей. Предполагалось, что реконструкция исключила бы возможность использования этого объекта в военных целях.

В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки выполнения части обязательств по ядерной сделке - о прекращении на 60 суток продаж обогащенного урана. В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки - объявил об обогащении урана свыше 3,67%. В сентябре Иран объявил, что приступил к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке и отказался от ограничений на исследовательскую деятельность.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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