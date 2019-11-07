Суд на Украине взял под стражу депутата Рады Дубневича с правом внесения залога

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отклонила апелляционную жалобу адвоката народного депутата Верховной рады Ярослава Дубневича, подозреваемого в коррупции, и избрала ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 декабря с правом внесения залога в размере $3,6 млн. Об этом в четверг сообщили украинские СМИ.

"Коллегия судей постановила апелляционную жалобу об отмене решения Высшего антикоррупционного суда и об отказе в удовлетворении изменения меры пресечения оставить без удовлетворения. Апелляционную жалобу прокурора удовлетворить частично. Применить меру в виде содержания под стражей до 31 декабря 2019 года. Определить альтернативную меру пресечения в виде залога в 90 млн гривен", - цитирует судью "РБК-Украина".

Суд изменил депутату сумму внесения залога со 100 млн гривен до 90 млн гривен ($3,6 млн).

2 ноября Высший антикоррупционный суд Украины избрал депутату меру пресечения в виде внесения залога в сумме 100 млн гривен ($4 млн) с ношением электронного браслета. В соответствии с решением суда средства необходимо было внести в течение пяти дней.

Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение Дубневичу в совершении преступления по статье УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой". По версии следствия, компания "Укржелдорога" понесла убытки в 93,3 млн гривен из-за коррупционной схемы и хищений, к которым причастен Дубневич. Прокуратура установила, что депутат в 2015-2016 годах лоббировал выделение денежных средств из бюджета "Укржелдороги" на закупку оборудования у подконтрольных ему предприятий.

Рада лишила Дубневича депутатской неприкосновенности, дала согласие на его привлечение к уголовной ответственности, а также на его задержание и арест. Сам Дубневич заявлял, что считает инициативу о снятии с него неприкосновенности незаконной и политически мотивированной.