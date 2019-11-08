Помощница Пенса заявила конгрессменам, что сочла необычным разговор Трампа и Зеленского

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Одна из помощниц вице-президента США Майкла Пенса уведомила конгрессменов о том, что июльский телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, по ее мнению, отличался от обычных бесед такого рода. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

Как он отмечает, речь идет о Дженнифер Уильямс, которая ранее работала в Госдепартаменте США, а сейчас является сотрудницей аппарата вице-президента США. Она якобы слышала указанную беседу Трампа и Зеленского по телефону. Уильямс на закрытой встрече с законодателями в рамках разбирательства по вопросу об импичменте президента США сообщила, что посчитала данный разговор лидеров необычным, поскольку во время него затрагивались вопросы, касающиеся внутренней политики, а не внешней. Она уточнила, что не стала уведомлять об этом начальство.

Уильямс также сообщила, что Пенс никогда не говорил в ее присутствии о якобы имевших место попытках начать на Украине расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

Телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в Вашингтоне и стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты Трампа, он во время разговора пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Байдена и его сына в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.