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Экс-президент Бразилии Лула да Силва получил возможность выйти на свободу

Данное решение было принято Федеральным верховным судом страны с минимальным перевесом в один голос

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, отбывающий тюремный срок за совершение коррупционных преступлений, получил возможность выйти на свободу. Соответствующее решение принял в четверг Федеральный верховный (конституционный) суд Бразилии. Прямая трансляция заседания велась в эфире ведомственного телеканала.

Речь идет об изменении действующей практики исполнения наказаний, подразумевающей заключение осужденного под стражу после подтверждения обвинительного вердикта судом второй инстанции. Данное решение, принятое с минимальным перевесом в один голос, позволит выйти на свободу не только бывшему главе государства, но и порядка 5 тыс. других арестантов, не исчерпавших всех предусмотренных законом возможностей апелляции.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был в апреле прошлого года заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег. В апреле Верховный суд сократил срок тюремного заключения политику с почти 13 лет до 8 лет и 10 месяцев. Экс-глава государства отвергает все предъявленные ему обвинения.

Теги
Бразилия
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