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Адвокаты Лулы да Силвы потребуют его немедленного освобождения

В четверг Федеральный верховный суд страны решение, позволяющее бывшему главе государства находиться на свободе до окончательного рассмотрения всеми предусмотренными законом инстанциями апелляций по его делу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 ноября. /ТАСС/. Адвокаты отбывающего тюремный срок за совершение коррупционных преступлений экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы потребуют немедленного освобождения политика из-под стражи. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении защиты.

Основанием для подготовки соответствующего заявления стало принятое в четверг вечером Федеральным верховным судом (ФВС) страны решение, позволяющее бывшему главе государства находиться на свободе до окончательного рассмотрения всеми предусмотренными законом инстанциями апелляций по его уголовному делу. "После разговора с Лулой [да Силвой] в пятницу мы направим судье, отвечающему за исполнение наказания, прошение о немедленном освобождении на основании решения ФВС", - говорится в документе за подписью Кристиану Занина Мартинса и Валески Тейшейры Мартинс.

Адвокаты также уточнили, что наряду с этим ходатайством попросят высшую судебную инстанцию страны об аннулировании вынесенных ранее политику вердиктов. По их утверждениям, дело Лулы да Силвы является результатом правовых манипуляций, а сам он жертва преследования политических оппонентов.

Изначально приговор Луле да Силве был вынесен судьей Сержиу Мору, ныне занимающим пост министра юстиции и общественной безопасности. Беспристрастность и законность действий Мору при рассмотрении дел бывшего главы государства вызывает сомнение у многочисленных сторонников Лулы да Силвы, считающих своего лидера политическим узником.

Информационный портал Intercept 10 июня опубликовал переписку бывшего судьи, в которой тот обсуждал и, как утверждает сайт, в нарушение закона координировал с гособвинителями уголовное расследование в отношении политика, приговоренного в итоге в 2017 году к тюремному сроку. В тот момент экс-президент намеревался вновь баллотироваться на высший государственный пост, однако вердикт и последующее заключение под стражу поставили крест на этих планах. В итоге победу на состоявшихся в октябре 2018 года президентских выборах одержал ультраправый политик Жаир Болсонару, который через несколько дней после голосования пригласил Мору в свое правительство.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег. В апреле этого года Верховный суд сократил срок тюремного заключения политику с почти 13 лет до 8 лет и 10 месяцев. Сам экс-глава государства категорически отвергает все предъявленные ему обвинения.

Теги
БразилияЛула да Силва, Луис Инасиу
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