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Бывший министр юстиции США Сешнс подтвердил планы вернуться в Сенат

Бывший министр юстиции и генеральный прокурор США заявил о необходимости "вновь сделать Америку великой"

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Бывший министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс подтвердил в четверг, что будет баллотироваться в Сенат Конгресса. Соответствующее заявление он разместил на своем сайте.

"Когда я покинул кабинет [президента США] Дональда Трампа, я написал книгу? Нет. Пошел ли я на CNN критиковать президента? Нет", - отметил экс-министр.

"Когда президент Трамп пришел в Вашингтон [занял пост главы государства], только один сенатор из сотни отважился его поддержать - я. Я был его самым большим защитником и остаюсь им, - сказал он. - Мы должны вновь сделать Америку великой... Вперед!".

Республиканец Сешнс в течение 20 лет представлял в Сенате свой родной штат - Алабаму. Кресло сенатора он оставил в 2017 году, когда возглавил американский Минюст.

В ноябре прошлого года Трамп отправил Сешнса в отставку. Главная причина резкого недовольства им американского лидера заключалась в том, что именно Сешнс принял решение о проведении независимого расследования обстоятельств якобы имевшего места вмешательства России в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Теги
СШАТрамп, ДональдСешнс, Джефф
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