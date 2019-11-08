WP: конгрессмены вызвали и.о. главы аппарата Белого дома 8 ноября для дачи показаний

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни вызван в пятницу 8 ноября в Конгресс для дачи показаний в рамках расследования дела об импичменте американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник.

Как ожидается, Малвэни проигнорирует повестку. Белый дом ранее официально уведомил демократов, что не будет с ними сотрудничать по импичменту.

"Мик Малвэни 17 октября 2019 года на брифинге в Белом доме допустил, что президент приостановил выделение Украине необходимой военной помощи для оказания давления, чтобы были проведены выгодные для его личных и политических интересов расследования, - отметил источник издания. - Показания других в рамках расследования показали, что Малвэни может пролить свет на злоупотребление президентом властью в личных целях".

Повод для импичмента

В США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании переизбраться на второй срок.