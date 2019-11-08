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Апелляционный суд в Австралии освободил мужчину, пославшего пакеты с асбестом в посольства

Судьи Филлип Прист и Ким Харгрейв постановили, что первоначальный приговор был излишне суровым

СИДНЕЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд штата Виктория постановил, что мужчина, приговоренный к году тюрьмы за рассылку пакетов с асбестом в диппредставительства 17 стран в Мельбурне, Канберре и Сиднее 7 и 9 января, должен быть немедленно освобожден. Об этом в пятницу сообщила телерадиокомпания ABC.

По ее данным, судьи Филлип Прист и Ким Харгрейв, рассмотрев апелляцию 50-летнего Саваса Авана, постановили, что его первоначальный приговор был излишне суровым и, поскольку в действиях мужчины не просматривается злой умысел, то срок его пребывания в заключении должен быть существенно сокращен. Согласно новому решению суда, за рассылку посылок с асбестом в посольства и консульства 17 стран мужчина был приговорен к 18 месяцам тюрьмы с правом на досрочное освобождение через шесть месяцев. Поскольку за время следствия и суда Аван отбыл в заключении более 10 месяцев, то суд постановил освободить его из-под стражи немедленно.

Также суд учел тот факт, что эксперты сочли крайне низкой общественную опасность действий Авана и то, что перед отправкой посылок он прикрепил к каждой этикетки с предупреждением о том, что внутри находится опасное вещество. В силу этих обстоятельств, судья Прист приказал немедленно освободить осужденного и выпустить под залог в размере 1 тыс. австралийских долларов ($689).

Савас Аван был арестован у себя дома, в городе Шеппартон 10 января и обвинен в пересылке опасных предметов почтовой службой, что является в Австралии федеральным преступлением. Во время судебных слушаний мужчина признал свою вину и сообщил, что его действия были продиктованы желанием "помочь людям".

По данным полиции, 7 и 9 января Савас Аван отправил пакеты с белым порошком, оказавшимся по результатам экспертизы асбестом, в посольства и консульства 17 стран, расположенные в Сиднее, Мельбурне и Канберре. В результате был эвакуирован персонал в диппредставительствах Аргентины, Великобритании, Германии, Греции, Египта, Индии, Италии, Индонезии, Испании, Новой Зеландии, Пакистана, США, Турции, Франции, Швейцарии, Хорватии и Южной Кореи, расположенных в Мельбурне и Канберре, однако по итогам происшествия никто не пострадал. После ареста Авана, у него дома были обнаружены еще 13 пакетов, подготовленных к отправке, и ему было предъявлено обвинение в пересылке опасных предметов почтовой службой.

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Австралия
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