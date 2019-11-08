Politico: бюджетное управление США проверяет законность заморозки Трампом помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Главное бюджетно-контрольное управление США (Счетная палата) начало проверку с целью установить, нарушил ли президент Дональд Трамп закон об ассигнованиях, не уведомив Конгресс о приостановке летом военной помощи Украине. Об этом сообщает в четверг газета Politico.

Представители Демократической партии считают, что Трамп увязывал выделение средств с расследованием деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера на Украине. Глава Белого дома объяснял заморозку помощи недостаточной борьбой украинских властей с коррупцией.

Представитель по связям с общественностью управления Чак Янг рассказал изданию, что временные рамки проверки пока не установлены. При этом речь идет исключительно о правовой оценке действий главы государства, а управление не может вызывать кого-либо из подпадающих под проверку для дачи показаний. В административно-бюджетном управлении Белого дома подчеркнули, что полностью соблюли предусмотренные законом процедуры.

В США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности Хантера Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании переизбраться на второй срок.