Франция призвала Россию и США продлить договор о сокращении вооружений после 2021 года

ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Франция поддерживает любые инициативы по ограничению вооружений в мире и призывает Россию и США продлить истекающий в 2021 году Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом в пятницу сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Министерства иностранных дел Франции.

"Франция поддерживает инструменты контроля над вооружениями, которые позволяют гарантировать стратегическую стабильность", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, отвечая на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о стремлении заключить новое соглашению в данной сфере с Россией, КНР и другими странами.

МИД Франции напомнил, что США и Россия "по-прежнему обладают 95% запасов ядерного оружия в мире, и на них лежит основная ответственность по сохранению инструментов контроля над обычными и ядерными вооружениями". "В связи с этим Франция призывает Россию и США продлить после 2021 года договор New Start (ДСНВ, СНВ-3 - прим. ТАСС), касающийся их стратегических ядерных арсеналов, и прийти к соглашению о последующем договоре", - заключает внешнеполитическое ведомство.

Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, подтвердил намерение США с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, желали бы США продлить ДСНВ, хозяин Белого дома не ответил.

О ДСНВ

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует последний как золотой стандарт в области разоружения. Между тем нынешняя администрация США неоднократно сигнализировала о том, что считает продление договора маловероятным. Тем не менее однозначно на этот счет она не высказывалась.

Как указывал ранее президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times, "если и этот договор прекратит существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".

МИД России в начале ноября предупредил, что времени на выработку полноценной замены ДСНВ не осталось, и подчеркнул готовность Москвы обсуждать с Вашингтоном контроль над новыми типами стратегических ударных систем, не охваченных этим договором.