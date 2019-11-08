Медведчук: команда Зеленского придерживается политики Порошенко по отношению к УПЦ

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Команда президента Украины Владимира Зеленского продолжает начатую экс-президентом Петром Порошенко политику гонения на каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом в пятницу заявил председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"Мы видим, что политику Порошенко (ее воплощением в делах церковных стали получение томоса и рейдерские захваты храмов и имущества УПЦ - единственной канонической православной церкви на Украине) сегодня продолжает команда Зеленского", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии.

Медведчук прокомментировал слова министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского, который заявил, что УПЦ "должна внести в свое название идентификацию, что она относится к Русской православной церкви". В "Оппозиционной платформе" расценивают данное утверждение министра, как проявление непрофессионализма и цинизма по отношению к избирателям. "В силу своего невежества или политической заангажированности министр культуры игнорирует тот факт, что УПЦ - это независимая, самостоятельная церковь, руководство которой избирается на Соборе епископов. УПЦ имеет свой Церковный суд и Священный Синод и полностью независима от Русской православной церкви, - подчеркнул Медведчук. - Заявления министра культуры, члена команды Зеленского - не что иное, как продолжение политики Порошенко, который из политических соображений вмешивался в церковные дела, что привело к расколу православия не только в Украине, но и во всем мире".

Медведчук отметил, что команда Зеленского также продолжает политику Порошенко по отношению к русскоязычному населению Украины. "Пещерная русофобия, которая проявляется в дискриминации русского языка, русских школ, дискриминации русскоязычных граждан,  это продолжение политики Порошенко и реализация его ущербного лозунга "Армия. Язык. Вера", - отметил Медведчук.

Создание неканонической церкви

Прежнее руководство Украины во главе с президентом Петром Порошенко, которое пришло к власти в результате государственного переворота зимой 2014 года, активно придвигало идею создания в стране поместной православной церкви, которая бы не была связана с канонической Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП). В апреле 2018 года Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой помочь в реализации этой идеи, а именно признать действующие в стране две неканонические структуры - Киевский патриархат и Украинскую автокефальную православную церковь. В октябре минувшего года Константинопольский патриархат снял анафему с руководителей этих непризнанных мировым православием церковных структур и объявил, что приступает к процессу предоставления томоса об автокефалии. В декабре в Киеве при непосредственном участии Порошенко и под эгидой Константинополя прошел так называемый объединительный собор, который провозгласил создание новой церковной структуры под названием Православная церковь Украины, которой Константинопольский патриарх в январе этого года предоставил томос.

УПЦ МП сочла эти действия нелегитимными и объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем.