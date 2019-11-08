Администрация США хочет запретить продажу электронных сигарет лицам младше 21 года

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Администрация США планирует до 21 года повысить возраст, с которого разрешено покупать электронные сигареты. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в пятницу во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Джорджия.

"Мы должны позаботиться о наших детях, это особенно важно, у нас будет возрастное ограничение - 21 год или около того, на следующей неделе мы объявим о чем-то очень важном для вейпинга", - сказал он.

В последние месяцы в США обострилась дискуссия по вопросу о том, влияют ли вейпы негативно на здоровье. В начале сентября министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар заявил о том, что власти Соединенных Штатов хотят в значительной степени ограничить в стране продажу электронных сигарет с ароматическими добавками.

В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, предположительно, первый в стране случай смерти от курения электронных сигарет, последовавшей в результате тяжелого респираторного заболевания, а сейчас эксперты говорят уже о почти 40 умерших по тем же причинам.

В январе руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции, если по итогам 2019 года выяснится, что возросло число курящих подростков. Он привел собранные ведомством статистические данные, согласно которым число курящих несовершеннолетних в США за последние годы удвоилось из-за доступности электронных сигарет. Свыше 1,5 млн юношей и девушек стали зависимы от никотина с 2017 по 2018 год.