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Кризис в Сирии

Госдеп заявил, что удары ВВС Сирии в районе Идлиба привели к жертвам среди мирных жителей

Глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что за последние 48 часов под обстрелы якобы попала "школа, родильный дом и жилые дома"

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Удары сирийской армии в районе провинции Идлиб привели к жертвам среди мирного населения. С таким утверждением в пятницу выступила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

По ее словам, за последние 48 часов под обстрелы якобы попала "школа, родильный дом и жилые дома", в результате чего "погибли 12 человек, пострадали почти 40".

Как отмечается в заявлении Ортэгус, власти США "осуждают авиаудары, наносимые режимом [президента Сирии Башара] Асада при поддержке России, которые продолжают приводить к многочисленным жертвам среди мирного населения и гуманитарных работников, наносить ущерб больницам, гражданской инфраструктуре в Идлибе и других районах на северо-востоке Сирии".

Западные страны неоднократно обвиняли российскую и сирийскую авиацию в нанесении намеренных ударов по гуманитарным объектам в Идлибе. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг эти обвинения, представив в ООН спутниковые снимки неповрежденных объектов из числа тех, которые якобы подверглись атакам.

Теги
СШАСирияРоссияКризис в СирииАсад, Башар ХафезНебензя, Василий Алексеевич
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