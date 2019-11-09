AFP: суд Испании разрешил экстрадицию экс-главы военной разведки Венесуэлы в США

ТАСС, 9 ноября. Национальная судебная коллегия Испании удовлетворила апелляцию испанской прокуратуры на решение ее инстанции отказать в экстрадиции в США бывшего главы военной разведки Венесуэлы (2004-2008 годы) Уго Карвахаля, которое было принято в сентябре этого года. Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в судебных структурах.

Отмечается, что правительство Испании должно будет одобрить решение о разрешении экстрадировать Карвахаля после того, как оно будет объявлено официально. В свою очередь адвокат бывшего военного заявила AFP, что пока не ознакомилась с решением испанского суда и намерена сделать это на следующей неделе.

16 сентября в пресс-службе испанской Национальной судебной коллегии корреспонденту ТАСС сообщили, что суд отказал в экстрадиции Карвахаля, в результате чего было решено отпустить его из-под стражи. Экс-глава венесуэльской военной разведки был задержан в апреле в Испании по запросу США по делу, связанному с торговлей наркотиками.

В 2008 году Минфин США внес Уго Карвахаля в санкционный список за финансирование незаконного оборота наркотиков колумбийской повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Госдеп США включил в 2001 году в список террористических организаций.

Карвахаль был соратником Уго Чавеса. Он осудил правление Мадуро и в феврале признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента республики.