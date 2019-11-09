Китайские СМИ назвали Помпео эгоистом, готовым жертвовать интересами партнеров

ПЕКИН, 9 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео переоценивает возможности своей страны и занимает неадекватную позицию по отношению к другим государствам, стремясь извлечь выгоду для Вашингтона путем ущемления чужих национальных интересов. Об этом говорится в редакционных комментариях, опубликованных в субботу несколькими ведущими СМИ Китая.

"Помпео постоянно подчеркивает, что США и европейские государства объединяют единые ценности, а также требует от стран Евросоюза противостоять Китаю, России и Ирану, защищать позицию Вашингтона, которую американский дипломат называет "всеобщими западными интересами". Следует ли считать такие эгоистичные гегемонистские настроения нормальным явлением? - задают риторический вопрос политологи одного из крупнейших информационных порталов Китая "Чжунго синьвэньван". - Нельзя не отметить, что несчастный господин Помпео вместе с несколькими своими коллегами постепенно отдаляются от внешнего мира. <…> В последнее время госсекретарь постоянно осуществляет нападки на Коммунистическую партию Китая (КПК) и даже пытается внести разлад в ее отношения с народными массами. Из-за такой переоценки собственных сил в сфере политики он выглядит несколько одиозно - это не соответствует стилю и уровню Госдепартамента великой державы".

Обозреватели отмечают, что в ходе посещения Берлина по случаю 30-летия разрушения Берлинской стены Помпео пытался при любой удобной возможности подчеркнуть американские интересы. В частности, он потребовал от ФРГ отказаться от телекоммуникационного оборудования Huawei, прекратить реализацию проектов по импорту газа из России.

"Два года назад США провозгласили, что возвращаются к эпохе соперничества великих держав и обозначили РФ с Китаем в качестве своих стратегических конкурентов. На международной арене произошли крупные изменения, невзирая на которые американская сторона требует от Европы следовать по старому пути, ставя максимальный акцент на интересах Вашингтона. Возникает вопрос: почему европейские государства должны поступаться собственными интересами, выступать в роли солдат-добровольцев и реализовывать безумные идеи времен холодной войны?" - говорится в комментарии.

В свою очередь, авторы главной партийной газеты КНР "Жэньминь жибао" подчеркивают, что Помпео "не способен отвыкнуть от мышления холодной войны" и "предпринимает бесполезные усилия, демонстрируя свои предрассудки". Обозреватели издания отмечают, что таким образом Госдепартамент открыто предпринимает попытки нанести удар по политической системе КНР, распространить т.н. теорию китайской угрозы.

Как полагают эксперты газеты "Хуаньцю шибао", участившиеся негативные высказывания госсекретаря США о Китае и КПК следует воспринимать как осознанные "злонамеренные выпады", опирающиеся на несостоятельные политические взгляды.