"Оппозиционная платформа" потребовала "обуздать" ультраправых радикалов на Украине

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" в субботу потребовала от главы государства и правительства страны ужесточить политику в отношении сторонников ультраправых организаций. Такой призыв содержится в заявлении по случаю Международного дня борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует обуздать ультраправых радикалов. Мы выступаем за немедленный пересмотр государственной политики в национальной сфере, за безусловное обеспечение и защиту прав всех культурных и языковых общин на Украине", - говорится в тексте, который опубликован на сайте партии.

Оппозиция также настаивает на прекращении деятельности всех политических структур, чьи сторонники проявляют ксенофобию и нетерпимость. "Мы требуем от правоохранительных органов действенной реакции по каждому факту разжигания межнациональной розни и каждому факту насилия на почве расовой ненависти", - отметили в партии.

В качестве дополнительной меры в "Оппозиционной платформе - За жизнь" заявили, что будут "добиваться увольнения с государственной службы и из бюджетных организаций чиновников и должностных лиц, содействующих распространению идей этнокультурного неравноправия, и замеченных в сотрудничестве с правоэкстремистскими организациями".