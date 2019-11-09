Донецк приветствует решение Киева начать вывод сил в зоне разведения у Петровского

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Реализация Украиной практических действий по выполнению договоренностей контактной группы на пилотном участке разведения сил и средств в Петровском послужит деэскалации конфликта в Донбассе. Такую точку зрения в субботу высказала министр иностранных дел Донецкой народной республики, полпред ДНР на переговорах в Минске Наталья Никонорова.

"Мы приветствуем тот факт, что украинская сторона наконец-то смогла приступить к реализации практических действий по выполнению достигнутых в Минске договоренностей. Если Киев сможет полностью осуществить процесс устранения нарушений, это станет положительным шагом по деэскалации конфликта", - отметила она.

В субботу в Петровском началось завершение разведения сил и средств между Украиной и ДНР. Если данные мероприятия будут выполнены, о чем стороны уведомят ОБСЕ, а миссия, в свою очередь, зафиксирует и отразит это в соответствующих отчетах, то начнется очистка местности от мин и других взрывоопасных предметов, а также синхронный и зеркальный демонтаж фортификационных сооружений.

Окончание этих мероприятий завершает весь процесс разведения сил и средств в пилотных зонах безопасности - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Договоренность об их создании была достигнута представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись. Попытки возобновить отвод возобновились только летом 2019 года: 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской, а в первых числах ноября - у Золотого.

Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе является условием для саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), где планируется обсудить дальнейшие шаги по урегулировании продолжающегося уже более пяти лет конфликта в регионе.