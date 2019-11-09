Зеленский распорядился до конца года перевести управление обороной на стандарты НАТО

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Система управления обороной Украины должна перейти на стандарты НАТО до конца текущего года. Это следует из опубликованного в субботу указа президента страны Владимира Зеленского.

"Указ предусматривает внедрение до конца текущего года новой объединенной системы руководства и управления силами обороны, которая соответствует НАТО, а также разработку структуры плана обороны Украины", - говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства. К концу следующего года Зеленский обязал правительство "определить принципы организации и проведения оборонного планирования и управления оборонными ресурсами с учетом опыта стран НАТО и ЕС".

В сфере внешней политики до конца 2020 года правительство должно принять меры для укрепления международной поддержки Украины в вопросе суверенитета и территориальной целостности, а также курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 31 октября с трибуны Верховной рады заявил, что двери НАТО для страны остаются открытыми, однако путь к членству в организации не является простым и требует проведения значительных реформ.