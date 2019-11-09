Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский распорядился до конца года перевести управление обороной на стандарты НАТО

Соответствующий указ президента Украины также предусматривает меры для укрепления международной поддержки Украины

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Система управления обороной Украины должна перейти на стандарты НАТО до конца текущего года. Это следует из опубликованного в субботу указа президента страны Владимира Зеленского.

"Указ предусматривает внедрение до конца текущего года новой объединенной системы руководства и управления силами обороны, которая соответствует НАТО, а также разработку структуры плана обороны Украины", - говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства. К концу следующего года Зеленский обязал правительство "определить принципы организации и проведения оборонного планирования и управления оборонными ресурсами с учетом опыта стран НАТО и ЕС".

В сфере внешней политики до конца 2020 года правительство должно принять меры для укрепления международной поддержки Украины в вопросе суверенитета и территориальной целостности, а также курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 31 октября с трибуны Верховной рады заявил, что двери НАТО для страны остаются открытыми, однако путь к членству в организации не является простым и требует проведения значительных реформ.

Теги
УкраинаСтолтенберг, ЙенсЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
МИД Турции прокомментировал заявления США о нефтяных месторождениях в Сирии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС