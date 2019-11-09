Во Франции утвердили дату национального Дня памяти жертв терроризма

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Франции утвердили 11 марта национальным Днем памяти жертв терроризма. Соответствующий декрет опубликован в субботу в официальном вестнике республики.

Дата была выбрана президентом Франции Эмманюэлем Макроном в соответствии с проводимым 11 марта общеевропейским Днем памяти жертв терроризма, приуроченным к годовщине кровавого теракта в Мадриде в 2004 году.

Как сообщил в этой связи Елисейский дворец, "решение принято в ответ на соответствующие просьбы со стороны многочисленных пострадавших от терактов, а также ассоциаций, представляющих их интересы".

Первые общенациональные церемонии состоится в 2020 году. В дополнение к главной, проводимой в Париже, организовывать их получат право префекты всех департаментов страны.

13 ноября в Париже состоится траурная церемония в память жертв терактов 2015 года. Четыре года назад в столице и ее пригороде Сен-Дени практически одновременно произошла скоординированная серия терактов. Террористы-смертники привели в действие взрывные устройства около футбольной арены Stade de France в Сен-Дени, где в тот момент шла игра сборных Франции и Германии. Нападению подвергся концертный зал Bataclan, где в тот момент выступала рок-группа Eagles of Death Metal. В результате атак погибли в общей сложности 130 человек, ранения получили еще 352.

Церемонии в Париже возглавят мэр города Анн Идальго и глава МВД Кристоф Кастанер.