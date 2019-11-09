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СМИ: в Греции по обвинению в террористической деятельности арестованы двое мужчин

У них обнаружены и конфискованы оружие и взрывчатые вещества

АФИНЫ, 9 ноября. /ТАСС/. Сотрудники антитеррористической службы Греции арестовали в столичной области Аттика двух мужчин, обвиняемых в террористической деятельности. Об этом сообщила в субботу газета Proto Thema.

По данным издания, по результатам спецоперации задержаны 15 человек, двое из них арестованы, в отношении третьего выдан ордер на арест. Обнаружены и конфискованы пять автоматов Калашникова, пистолет-пулемет, два пистолета, взрывчатка, четыре гранаты со слезоточивым газом, шесть обычных детонаторов, 11 электрических детонаторов, несколько гранат.

Мужчинам предъявлены обвинения в совершении террористических преступлений, хранении взрывчатых веществ, нарушении закона об оружии, а также в изготовлении фальшивых документов. 

В ходе следствия, проводимого греческой антитеррористической службой, установлена причастность данных лиц к ограблению, которое произошло ночью 21 октября в магазине электронных игр в афинском районе Холаргос. На этом основании были выданы ордера на арест членов этой группы.

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Греция
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