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Меркель назвала день падения Берлинской стены судьбоносным для немецкой истории

Свободу и права человека нужно постоянно защищать, отметила канцлер ФРГ

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала судьбоносным для немецкой истории день падения Берлинской стены 30 лет назад. Об этом она заявила в субботу на памятной церемонии у мемориала на улице Бернауэрштрассе, где сохранился отрезок стены.

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"Девятое ноября - судьбоносный день для немецкой истории", - сказала канцлер. "В сегодняшний день мы также вспоминаем жертв погромов 1938 года, мы вспоминаем о преступлениях против евреев в Германии, произошедших в ночь с 9 на 10 ноября", - отметила она.

"9 ноября отражает особенным образом как ужасные, так и счастливые моменты нашей истории, учит нас необходимости решительно противостоять ненависти, расизму и антисемитизму", - заявила Меркель. "Этот день призывает нас делать все для защиты свободы и демократии, достоинства человека и правовой государственности", - добавила она.

Канцлер высказала мнение, что падению Берлинской стены в известной мере способствовали события в Восточной Европе. "Мирная революция в ГДР имела мужественные примеры", - сказала она, отметив деятельность движения "Солидарность" в Польше, Хартию-77 в Чехословакии, выступления в странах Балтии и Венгрии. "Призыв к свободе создал новые демократии в Центральной и Восточной Европе. Германия и Европа смогли, наконец, объединиться", - отметила Меркель. При этом в своем выступлении она не упомянула о вкладе бывшего президента СССР Михаила Горбачева в процесс объединения Германии.

По мнению Меркель, свобода и права человека не являются чем-то самом собой разумеющимися, их нужно постоянно защищать.

Мемориал на Бернауэрштрассе считается одним из символов разделенной Германии. После начала строительства стены в 1961 году дома на одной стороне улицы оказались в восточной части Берлина, а прилегающий к ним тротуар - в западной.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияГорбачев, Михаил Сергеевич
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